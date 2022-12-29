柬埔寨西北邊陲城鎮巴比（Poipet）的一間賭場大飯店（Grand Diamond City）昨深夜驚傳大火，火勢燒了近12小時，截至目前死亡人數攀升至16，另有50人受傷，還有58人下落不明，其中多為泰國公民。
CNN報導指出，起火的鑽石城賭場大飯店（Grand Diamond City）位於該國西北部班迭棉吉省的邊陲小鎮，相隔泰國東部邊境「阿蘭雅」（Aranyaprathet）地區僅6公里，雙邊貿易和旅遊業務相當興盛，事發後許多傷者也就近被送往阿蘭雅當地醫院治療，已知約700名泰國公民獲救。
ABC新聞引述當地媒體報導，稱醫院急診病床幾乎滿位，已經不能再容下更多人，後到的傷者只好被迫轉送泰國境內更遠的醫院。
警察局長公布救災報告表示，已派出360名救難人員和11輛消防車趕抵現場灌救，火勢最終在今天下午2點順利被撲滅。事故原因尚未明，也因為建築物狹窄且高挑的設計，難以全面掌握樓高十幾樓的火勢。
到場志工表示:「我們到裡面把屍體搬下樓，但不可能會有人活著，因為黑煙濃得嚇人。」
消防小隊長表示，「到現場時根本無法進入，因為火幾乎吞噬整棟大樓，加上昨晚風很大，朝四面八方亂燒…」
博弈業在泰國被視為非法行業，商人便透過像是柬埔寨、緬甸、寮國等鄰近蓬勃地區過境合法賭博，而從邊境站到鑽石城賭場只消4個小時車程，因此吸引許多賭客前來。
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