新台幣11月重創壽險業，創三大最慘。依金管會29日公布，若壽險業海外投資完全不避險，11月將出現匯損達新台幣5,559億元，創史上單月最大匯損，即便用衍生性工具避險，並收回622億元的外匯變動準備金，亦是單月收回新高，單月外匯總成本是虧損853億元，造成壽險公司11月單月稅前損失753億元，都創單月最慘紀錄。

因為債券殖利率回升，全球股市11月亦大幅上揚，壽險業11月雖出現史上單月最大虧損，但淨值不降反升，單月增加2,643億元，11月底淨值達1兆6,953億元，但仍是比去年底少了1兆269億元。

淨值雖回升，但壽險業外匯準備金單月少622億元，總水位跌破3,000億元，11月底降到2,423億元，前11月累計稅前獲利亦從前10月的2,914億元，降為2,161億元，同比衰退44.1％。

先前壽險業因新台幣貶值助攻獲利，海外扣避險成本後的淨投資收益，前10月達新台幣1兆912億元，前11月累計則降到9,932億元，少980億元。