中鋼集團旗下中聯資源公司總經理上官世和榮退，新任總經理將由中鋼公司廠內運輸處長黃祥亞接任，自2023年1月1日起生效。

中聯資源公司29日召開董事會，因應上官世和於31日起屆齡退休，會中決議聘請黃祥亞為新任總經理。

上官世和原為中鋼環境保護處長，自108年11月10日接任中聯資源總經理至今。他早年服務於於公共事務處，其民代與新聞界友人甚多，人脈廣且人緣佳。

另外，上官世和退休後，其於中聯資源的董事職缺，中鋼也已改派剛剛升任廠內運輸處長的林志宏出任董事代表。