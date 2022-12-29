桃園市觀音高中多數學生均為觀音在地學子，也包括來自大園、中壢、新屋鄰近區域的學生。近來家長反映，觀音許多搭乘公車上學的學生，在特定路段常因乘客滿載而搭不上車，盼爭取開設學生專車。桃市府交通局回應，會與業者討論是否在上下學尖峰時段，增開班次或調整車種，增加載客量。

近期有家長反映，觀音高中現無學生專車，搭乘5041、5043線公車上學的學生，經常在新生路沿線各站，遇到公車滿載情形，盼增加公共運輸便利性，別讓在地學子因交通不便，捨近求遠赴外就學。陳情經桃園市大竹公眾事務交流協會協助，發文給桃市府交通局，盼爭取開協調會，邀集客運業者、校方與家長，共同研擬增設學生專車可能性。

觀音區市議員許更生說，不僅上學時間，部分學生放學還要往前走到遠方站牌，才有機會搭上車，故相當支持增開專車；市議員吳進昌也認為，觀音大眾運輸系統並不普及，觀音高中學生遍及觀音各里，錯過一班車需等很久時間，支持增設接駁車，讓學生早點回到家。

觀音高中校長林振清說，校方有收到相關意見，持續與客運業者溝通，盼在能力範圍內盡量加開班次，業者也願盡力協助。他強調，校方透過多種管道爭取提升學生通勤便利性，包括著手申請國教署專車計畫、請業者加開交通車班次等，如今也有來自其他區的學子來觀音就學，會持續思索更完整解方。

對此，交通局公共運輸科說明，交通局重視學生通勤狀況，以公車業者現今量能、司機人力與車輛狀況，要增開專車機會不大，不過若既有公車路線經常滿載，會與業者評估討論，是否在尖峰時段再增加班次，或調整車種增加載客量。