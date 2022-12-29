警方後續將4名失聯移工移送桃園市專勤隊處置。（翻攝畫面／蔡明亘桃園傳真）

4人一路狂奔將近300公尺。（翻攝畫面／蔡明亘桃園傳真）

桃園市大園警分局觀音分駐所員警今早巡邏行經轄區一處工地時，發現外牆護欄擺放一個攀爬用的梯子，員警察覺可疑便進入工地查看，豈料卻突然竄出4名男子翻越護欄逃跑，與員警上演捉迷藏追逐戰，但最後仍被全數逮住，經查4人均為失聯印尼籍移工，警方後續將他們移送桃園市專勤隊處置。

大園警分局表示，觀音分駐所長黃敬祐、警員魏志宇今日清晨6時許，巡邏經過轄內一處工地時，發現外牆護欄邊放有一個梯子，疑似用來攀爬進工地內，看起來相當可疑，為確保工地安全避免遭宵小入侵，員警兵分二路，一人於護欄外埋伏，一人進入工地查看。

警方進入工地沒多久，4名男子就從裡面衝出來翻越護欄逃跑，在外埋伏的員警見狀立即上前追捕，一路跑了將近300公尺，4人自知逃不掉，便異想天開躲進路旁人行道的樹叢內，跟員警玩起捉迷藏，殊不知他們的舉動全被後方員警看在眼裡，將他們從樹叢裡一一揪出。

經盤查身分，發現4人都是失聯的印尼籍移工，他們表示是因為在路上看見警察才會急忙躲進工地裡，怎料會因一個不知從何而來的梯子，引來員警注意，導致他們被查獲，直呼相當倒楣，警方後續將4名失聯移工移送桃園市專勤隊處置。