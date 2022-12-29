嘉義縣政府今年在疫後推出「嘉義縣團體旅遊獎助作業及管理計畫」，規畫8大體驗行程路線，最受遊客歡迎的前3條路線分別為曾文水庫遊湖、東石觀光漁筏和布袋海上巴士。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣政府今年在疫後推出「嘉義縣團體旅遊獎助作業及管理計畫」，規畫8大體驗行程路線，最受遊客歡迎的前3條路線分別為曾文水庫遊湖、東石觀光漁筏和布袋海上巴士。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣政府今年在疫後推出「嘉義縣團體旅遊獎助作業及管理計畫」，規畫8大體驗行程路線，最受遊客歡迎的前3條路線分別為曾文水庫遊湖、東石觀光漁筏和布袋海上巴士，帶動旅行社參與家數高達70家，總出團數超過500團，遊客參與人數突破2萬人，其中遊客評價最高的遊程是曾文水庫遊湖，不論是大人或小孩都熱愛。

今年嘉義縣團體旅遊獎助作業及管理計畫，規畫「曾文水庫、東石觀光漁筏、布袋海上巴士、觀音瀑布、台18觀光軸線、166觀光軸線、山美部落、茶山部落」等8大體驗行程路線，透過事後的反饋，曾文水庫遊湖最受不分年齡層遊客喜愛，紛紛反映體驗行程時間太短。

嘉義縣長翁章梁說，曾文水庫就像是嘉義縣的世外桃源，只要一進到曾文水庫就會覺得好像到了桃花源，因為受法規保護，水庫不能任意開發，也沒有工業開汙染，當地生態環境絕對一級棒，也造就各式動物、鳥類棲息的環境，來到大埔抬頭就有機會看到老鷹在天空盤旋，山豬島有可愛山豬們，還有釣魚平台釣魚體驗、欣賞老鷹叼魚秀，現在只要他有上節目，一定都會跟主持人介紹台3線曾文水庫，把秘境生態推薦給全國遊客。

文化觀光局指出，此次補助方案自8月15日起至12月15日截止，帶動旅行社參與家數高達70家、總出團數超過500團、遊客參與人數突破2萬人，相較於去年推出的團體旅遊補助，今年較不同的是，透過公部門及旅行社的力量，推廣及帶動更多遊客關注嘉義縣，也在遊客們心中留住更多美好的印象，為觀光再下一城！

文觀局長許有仁說，今年團體旅遊補助非常感謝嘉義縣議會支持通過，不僅讓遊客享受到補助，也讓縣內的業者受益，補助方案雖然已截止，但是透過這次補助方案，很多旅行社都對嘉義的體驗行程有更進一步認識與了解，期望透過口碑行銷吸引回流客，也讓旅行社可以持續推動遊程。

許有仁說明，若想規畫自由行體驗的遊客，也可以參考文觀局臉書公布的行程資訊，與各體驗行程的業者聯繫，歡迎遊客安排跨年假期來嘉義體驗旅遊、深度觀光！