金曲歌后彭佳慧今天下午冒雨為台北跨年演唱會彩排。（臺北市政府觀傳局提供）

金曲歌后彭佳慧即將發行首張客語專輯，她將於31日在「臺北最High新年城-2023 跨年晚會」與新一代的台式搖滾樂團「美秀集團」同台飆嗓，他們今（29日）下午進行彩排，問到跨年下雨氣溫很冷，彭佳慧嗨喊：「這首歌唱完不怕冷，我現在很想脫衣服。」美秀樂團則自誇「我們演出就是禦寒的法寶，聽完我們的演唱會，」。

彭佳慧呼籲將來參加跨年的觀眾還是得做好保暖措施，「我們在台上唱，整個都嗨了，筋骨拉開了之後，完全不怕冷，但比較怕下雨。」她表示表演完之後會趕回家跟3個小孩一起倒數，「我已經準備好很多的菜啊、肉啊，今年很棒啊，唱完就可以回家。」聽得一旁的美秀集團狂讚她是個好媽媽。

至於跨年當晚會有什麼驚喜橋段，美秀樂團表示彩排時已感受到驚喜感，「2組沒有一起沒有表演過的人，那個火花、那個化學，一定會在現場給大家看到不一樣的東西。」彭佳慧還擔心唱到一半，101的煙火會提早先爆發，「因為太嗨了」。

對於宋逸民創立的「藝起發光」教會爭議，日前鬧得沸沸揚揚，問彭佳慧是否為基督徒，她尷尬僅回：「我沒有受洗，但我小時候就有上教會。」