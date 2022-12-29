陸軍常備兵役軍事訓練第0165梯次役男29日入營，北市共計列徵155名役男，入營地點為宜蘭金六結營區（陸軍步兵第153旅）。本梯次是今年徵集入營的最後一個梯次，北市兵役局長李治安代表市長蔣萬安，前往集合場台北市替代役中心向役男致意，並祝福大家快樂入營、順利服役、平安回家；台北市軍人服務站長吳遠里也到場宣導該站服務項目，提供役男各項當兵住宿優惠與意見反映管道。

李治安於集合場慰勉役男時表示，近日國防部公布延長役期，對即將入營的役男朋友沒有任何影響，包括5周的入伍訓練及11周的部隊訓練目前仍維持一樣的期程。

他指出，入伍服役是男性成長的重要經歷，鼓勵所有役男在營期間要好好鍛鍊身體，養成規律生活習慣，把握一生中難得的機會，多多結交真誠的好友，未來回顧軍中生活點滴都將會是大家最美好的回憶。

李治安特別以身為前憲兵指揮部指揮官的帶兵經驗，叮囑役男有任何問題切記要向長官報告，千萬別硬撐，健康與安全才是服役最重要的事。役男若有任何需要服務的地方，兵役局提供24小時不打烊的服務（電話直撥1999市民當家熱線或本局役男緊急事件處理專線23689321）。

李治安致贈每位役男1張電話卡，提醒到營區第1通電話務必打給家人報平安，也貼心提醒役男，歲末年終寒流來襲務必注意身體保暖，維護健康。

最後李治安與吳遠里共同歡送役男搭車，揮手送行氣氛溫馨。