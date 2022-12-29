國民黨籍桃園市長張善政在九合一大選期間遭到前桃園市長鄭文燦、立法委員鄭運鵬指控，其擔任宏碁副總時主持的農委會研究案涉嫌抄襲，藍營隨即提告誹謗、意圖使人不當選，張善政委任律師陳麗玲25日在臉書發文，表明張已經撤告。網紅「桃園孫先生」昨日舉辦YT投票，有6成8的民眾反對張善政撤告，眾多網友強調，「別辜負了桃園市民的期待」。

陳麗玲指出，張善政在21日就任前就告訴她，撤銷先前提出的誹謗訴訟。並提到也許大家覺得應該要給壞人一個教訓，然而誹謗只是小罪，最多只能判易科罰金，桃園市政才是他心中的大事，要把心力關注在這個部分。她還表示，希望桃園民眾能夠好好支持市長，「同時也能夠當吹哨人，在市政有問題之前，就讓市府知道，這樣才符合善政治理的概念！」

然而從桃園孫先生舉辦的，「張善政在選前提告鄭文燦、鄭運鵬誹謗，違反選罷法，但在選後撤告」網路投票中可以看到，有高達68%的民眾不支持撤告，贊同撤告的僅有2成8，另外3%沒意見，1%為其他意見。調查結果可說是相當懸殊，大量網友都希望張善政能繼續告下去。

對於張善政撤告一事，網友們紛紛表示，「太善良查不了弊端，打不了貪腐！別忘了桃園市民對你的期待」、「認真覺得真的不要太善良，這次會當選主要是大家希望可以把弊案給人民一個真相」、「只有告才能挖出更多見不得人的事」、「樹立乾淨的選舉風氣」、「馬英九前總統的前車之鑑，忘了嗎？」

不過也有人支持張善政撤告的想法，稱「既然當選了，如果不是毀謗很難聽，倒是可撤告，但是如果嚴重建議不要撤告，以訟止謗為宜」、「張善政善黨學者的高知識份子，大人不與小人過，何况他們臭名掃地，見笑極了，也被桃園唾棄了」、「冤家宜解不宜結！即已勝選，好壞壁壘已分明！專心市政首當重任」、「告就贏嗎？有時候該收就收是另一種思考，否則市長輸官司也是傷害」。