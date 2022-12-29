環保署2018年處分通過中部科學工業園區第三期發展區、七星園區第二階段環評審查，許金水等居民不服提告，一審認定，七星園區廠商煙道排放之全部致癌化學物質對人體健康造成之風險完整評估等，撤銷環保署處分，二審審理中；居民另聲請停止執行，最高行政法院裁准在一審判決被廢棄前停止執行。

科技部中部科學園區管理局提出后里基地、七星農場部分（七星園區）開發計畫環境影響說明書，並編製第二階段環評書初稿，由科技部轉送環保署審查，環保書審查後作成「通過」的處分，5名居民不服，提起行政訴訟，請求撤銷處分。

台北高等行政法院審理後認為，評估書就空氣污染物之排放量推估及危害性鑑定，未將意外洩漏時可能產生之排放量，納入運作過程中經過設備可能產生之排放量後併予評估之結果，與相關規定不合。

合議庭表示，評估書對於后里區居民增量終身致癌風險評估結果，難認其對七星園區廠商煙道排放之全部致癌化學物質對人體健康造成之風險，已為完整評估，環保署就該項健康風險評估結果予以認可，並處分公告通過，有基於不完全資訊作成判斷之瑕疵，自非適法，判決撤銷。另最高行政法院也裁准停止執行的聲請。