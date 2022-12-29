金門縣金沙鎮光前里長在今(2022)年選舉時競爭激烈，共有4人角逐里長伯寶座，開票結果由張姓候選人以323票當選，僅1票之差落選的陳姓候選人向福建金門地方法院提出勘驗選票，今(29)日進行驗票，全部970張選票經雙方認定及採證結果，其中1張選票因尚有爭議，經影印保存後，待合議庭另擇期開庭，並依法定程序實質認定是否為有效票或無效票。

金門地方法院指出，該院受理2022年度選字第1號當選無效事件，金沙鎮光前里長選舉當選票數因僅差距1票，落選方陳姓候選人提出起當選無效之訴並聲請勘驗選票，在本月20日由受命法官進行準備程序庭，雙方同意訂今日上午為查封、勘驗選票程序日。

今天上午受命法官會同雙方當事人、律師、選委會人員至中選會進行查封並運回法院勘驗，全部選票經雙方認定及採證，結果其中1張選票因尚有爭議，經影印保存後，待合議庭另擇期開庭，並依法定程序實質認定是否為有效票或無效票，勘驗程序於上午11點40分結束。