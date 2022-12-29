「粉紅泡泡池畔跨年晚會」號召粉紅控裝扮，有機會獲獎五星飯店豪華露營雙人體驗券。(老爺酒店集團提供)

參加礁溪老爺「粉紅泡泡池畔跨年晚會」，有機會獲贈雙人一泊二食萬元平日住宿券。(老爺酒店集團提供)

「嗨跨年迎曙光」活動帶旅客迎曙光，欣賞海天一線與龜山島美景。(老爺酒店集團提供)

入住礁溪老爺盡享洞天風呂美人湯溫泉，是許多民眾到礁溪泡湯的口袋名單之一。(老爺酒店集團提供)

疫情趨緩，民眾瘋跨年，迎接嶄新2023年，礁溪老爺酒店在12月31日當晚舉辦「粉紅泡泡池畔跨年晚會」，所有住客免費參加並以粉紅裝扮入場，有機會獲贈五星飯店豪華露營雙人體驗券。此外，業者釋出大利多，所有參加的房客可參加抽獎，有機會抽中要價近3萬的雙人套房住宿券。目前訂房已逾9成，業者透露：「預計屆時將有超過500位旅客共同參加。」

礁溪老爺酒店是許多民眾到礁溪泡湯的口袋名單之一，酒店特別推出跨年限定的「粉紅泡泡池畔跨年晚會」與房客同樂，12月31日晚上11：00到隔日凌晨12：10，在野天風呂景觀泳池畔熱鬧展開，所有房客均可免費參加。

「粉紅泡泡池畔跨年晚會」主打以粉紅泡泡創造甜蜜療癒氛圍，房客穿搭粉紅色裝扮參加晚會，當天粉紅配件越多，越有機會獲贈超人氣「得天露營」雙人體驗券，新的一年直接朝聖網美打卡景點，享受接貼近自然的度假模式。此外，房客還可參加抽獎，最大獎為平日雙人一泊二食的洋式標準套房住宿劵1張，價值29480元。晚會現場有樂團甜美演唱，泳池邊備有無限量供應的主廚特製暖身海鮮粥、澎派海量炸物拼盤、超可愛馬林糖棒棒糖、甜在心紅豆湯與夢幻特調粉紅佳人酒飲，加上長達180秒的絢爛煙火秀壓軸，為2022年劃下美好的句點。

迎接元旦第一道曙光能帶來一整年的好運氣，過完跨年後的2023年1月1日早上5：30到7：30，礁溪老爺舉辦「嗨跨年迎曙光」活動。以在地營業60年的美味早點滿足味蕾後，業者帶領旅客前往頭城大坑風景區喜迎新年第一道曙光，在海天一線的美景與著名景點龜山島陪伴下迎接曙光，於明信片上許下新年願望，在滿滿能量中寄出祝福，象徵一年美好的開始。

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