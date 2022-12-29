香港政府統計處今天出版《香港人口趨勢1991-2021》，報告顯示香港人口30年間持續走向高齡化，生育數字於2021年創下新低。

報告指出，香港人口由1991年的575萬人，增至2021年的741萬，30年間平均每年增長率為0.8％。人口年齡中位數由1991年的31.6歲，升至2021年的46.3歲。

生育數字方面，香港的生育水平過去30年呈現下跌的趨勢，總和生育率由1991年的每千名女性相對1281個活產嬰兒下降至2001年的901個。該比率2012年回升至1285個，然後逐漸下降至2019年的1064個，再進一步下降至2021年的772個，以每千人口計算的粗出生率僅5.0，創30年最低。

同期間，由於死亡率持續下降，以致平均預期壽命上升。男性的出生時平均預期壽命由1991年的75.2歲增加至2021年的83.2歲，同期間女性的出生時平均預期壽命則由80.7歲增至87.9歲。

婚姻趨勢方面，香港遲婚情況十分普遍，2021年初婚新郎及初婚新娘的年齡中位數分別是32.2歲及30.6歲，1991年的相應的年齡中位數分別為29.1歲及26.2歲。至於頒布離婚令的數目由1991年的6295件，顯著上升至2021年的16692件。