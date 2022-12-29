大寮槍擊案，現場拉起封鎖線。（洪靖宜攝）

大寮區保福路上廠房今日發生槍擊案，廠房承租人抵達時，才發現2名男子已經被開槍，1人死亡，另1人救治中，手段相當凶殘，警方已封鎖現場，全力緝凶，初步勘驗現場，有製毒工具，因此不排除與毒品糾紛有關。

警方於今日下午4點52分接獲報案，報案人就是該間廠房的麥姓承租人，當時他開著廂型車到大寮區保福路的廠房時，入內發現2人都遭開槍，傷者當時倒就在地板上，而死者倒臥在沙發上，2人送醫後1人送醫不治，死者頭部、腹部、大腿有槍傷，另1名55歲的葉姓傷者為頭部中彈，持續救治中，槍手犯案後已逃逸無蹤。

據目擊者表示，該工廠廠房近期蓋好出租，跟廠房人員不熟，事發當下有聽到救護車、警車的聲音，全程沒有聽到打鬥、爭吵聲，因為車來車往再加上鐵門是關著所以聽不到。

警方封鎖現場持續採證中，警察局長林炎田說，經查發現該處廠房有製毒工具和原料，研判該處可能為製毒工廠，其中葉姓傷者有毒品、妨害自由、傷害前科，因此不排除是毒品糾紛有關連。他說，現場勘驗現場除2名傷者，還發現一赤腳血跡足印，有停滯一段時間。

據了解，麥姓男子除了將這間廠房當作放置裝潢工具和器具，還有剩餘空間，近2個周才讓葉男借住，他也知道可能會當成製毒場所。未料今日就發生強擊案。

林園分局與刑事警察大隊已組成專案小組，依案發地點擴大調閱監錄系統，積極全力追緝中。

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