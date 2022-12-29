新北地檢署偵辦三重某陳姓里長當選人涉嫌在中秋節前夕，採購多盒價值逾新台幣500元月餅禮盒，送給選區有影響力的現任鄰長等選民，新北地檢署今日偵查終結，將陳男依選罷法行賄罪嫌起訴，並提當選無效之訴。

新北地檢署指出，公平選舉為民主政治之基石，若當選人有公職人員選舉罷免法所定的賄選等情形，均得以當選人為被告，自公告當選人名單之日起30日內，向該管轄法院提起當選無效之訴。