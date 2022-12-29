網路科技普及，眾多銀行開發APP供存戶使用，但沒有比較沒有傷害，一名網友好奇發問，最爛跟最好的銀行APP是哪家，引起眾人紛紛分享使用心得，更點名1家銀行的APP用到差點爆血壓，甚至氣到直接剪掉信用卡。

一名網友在PTT八卦板發文表示，銀行APP程式寫得好壞真的差很多，自認最好用的應該是中信，而最爛的絕對非花旗莫屬，也號召網友分享，一人說一個最爛跟最好的銀行APP。

貼文引起網友熱議，綜觀留言之中，多數人提及玉山、台新、國泰、中信的APP算是好用，「台新最好用，介面最直覺簡單乾淨」、「玉山國泰我給A」、「玉山台新都不錯，中信富邦還好」、「玉山台新>國泰>中信富邦」、「中信真的不錯，簡單明瞭」、「國泰APP好用，但出包不止一次謝囉」。

至於被抱怨最多的則是花旗APP，「最爛沒人比得過花旗吧？」、「花旗用到我差點快爆血壓，爛」、「花旗爛到受不了剪卡了」、「花旗爛，連帶花旗的卡我也不想用」、「花旗APP真的爛，各種反人類設計」、「最爛的一定是花旗，最好的沒遇到」、「花旗爛死了！現在也無法改進了」。

另外也有人提及公股銀行APP都不算好用，「有公股的9成都爛啦」、「台銀真的廢到笑，功能列無限循環」、「說花旗最爛之前，你有試過合庫土銀嗎」、「合庫一登入就要等它同步，不喜歡」。