總統蔡英文於27日拍板義務役恢復為一年，受影響對象為民國94年後出生的男性，消息一出引發各界熱烈討論，也有部分年輕人因此怨聲載道。對此，臉書粉專《台灣迷因 taiwan meme》表示，作為7年級生的他，成長途中經歷不少變故，體悟到人生很多不能改變的事情，直說：「兵役恢復一年，剛好而已」。

「作為一個7年級生，想告訴94年的，兵役恢復一年只是剛好而已」。臉書粉專《台灣迷因 taiwan meme》發文表示，人生中有許多不能改變的事，服兵役並不算什麼，並細數7年級生在成長過程中遇上的各種變故。

該粉專指出，7年級生剛出生沒多久，就發生金融海嘯，導致許多家庭生計大受影響，國中時又遇到SARS爆發，「這東西比Covid可怕N倍」，還遇到教改，成為九年一貫的第一屆，「考爛想重考簡直地獄」。此外，有不少7年級生都經歷過921大地震。

《台灣迷因 taiwan meme》接著說，當年電競產業還不興盛，只要打電動或看動漫，就會被爸媽認定一輩子沒出息，出社會後起薪也只有22K，被老闆壓著翻不了身，房價更不斷飆漲，「薪水注定60%繳給房子」。更讓他不快的是，7年級生被冠上「草莓族」、「啃老族」等稱號，直到現在30多歲，還要被說不生小孩是少子化的元凶，讓該粉專不禁大嘆：「7年級生才是正港的責任來我就扛，可憐哪」。

貼文曝光後，引來8千多名網友按讚朝聖，「出社會第一份月薪19K的78年次來報到」、「超衰！什麼都被我們遇到了，房子買不起，還要聽長輩說我們這一代有多好命」、「我領了不知幾年的22K，終於有一點存款時已買不起房，7年級生真他X的苦」、「7年級路過，表示不能同意更多」。

後來，《台灣迷因 taiwan meme》也在留言串補充，會發這篇文章並不是要比爛，而是希望新一代能發現真正會讓未來不好過的議題，並不是兵役恢復一年制，「而是更多你會無力的事情」。