資深音樂人李惠群近日傳出意外猝逝，28日中午外出買飯時，突然在路邊倒下，緊急送醫後仍回天乏術，消息曝光後震驚整個娛樂圈。

同為資深音樂人的熊儒賢，28日在臉書發文，透露李惠群中午在便當店買飯盒時，一邊站在門外等待，一邊靠著牆看報紙，沒想到卻突然倒下，便當店老闆看他沒進來取餐盒，就拿到門外找他，沒想到就看到他倒在地上，立刻叫救護車送往醫院，無奈最後仍搶救不治。

熊儒賢得知他猝逝消息後，難過表示「我忍了幾個小時，真的忍不住了~以前，他常常將剛錄好的歌，拿到我辦公室，拿出耳機，我們一人戴一邊，一起湊著頭聽歌，他問我：妳覺得好不好？夠不夠好？李惠群大哥，這輩子做了許多經典歌曲，發掘了好聲音，生命的最後一刻並沒有在病床上，還是在看報紙，最後忍痛寫下「不許哭」。

熊儒賢透露李惠群猝逝過程。(圖／取自熊儒賢臉書)

而李惠群過世消息傳出後，薛忠銘、丁曉雯等人都留言哀悼，戴愛玲也在限動發文「如爸爸一樣的你，謝謝你對我的疼愛、栽培，我不會讓你失望，此刻的我…很痛…你怎麼不等我一下」；信也透過經紀人轉達表示「節哀」。

李惠群曾創作過《空港》、《One night in北京》、《感覺對了就愛呦》等經典歌曲，也是挖掘「信樂團」的唱片公司總監，是捧紅「信樂團」、戴愛玲的幕後推手。