士林地檢署偵辦高端公司、基亞公司股票涉內線交易、非常規交易等案，經比對交易分析意見書後，為查明涉嫌人是否知悉及傳遞消息之管道以及釐清交易細節，保全相關事證，於29日指揮調查局台北市調查處執行搜索基亞公司及相關犯罪嫌疑人住居所共16處，扣得手機、筆電、文件等物，相關涉嫌人亦陸續到案接受訊問中。

士檢表示，高端案業已多次向證券櫃臺買賣中心函調高端公司股票交易相關資料，櫃買中心依檢察官設定之時段提供交易分析報告後，深入研析歷次重大消息及對應之消息明確時點，以及各該時段之異常交易投資人，並函衛福部等機關調查相關審查參與人員及任務編組人員等資料。

士檢表示，召開多次專案會議，分析清查可疑交易，該案偵辦期間又接獲告發高端母公司即基亞公司涉有內線交易、非常規交易等犯行，兩案經深入比對分析後，研擬合併偵查作為，於29日執行搜索約談。

士檢表示，將繼續秉持勿枉勿縱之態度，積極分析比對，29日搜索扣押之事證，釐清犯罪事實，以維護市場交易之公平、公正，保障投資人權益，健全市場發展。