李棟樑慰問北部偏遠山區部隊駐軍。（軍友社提供）

國防部25日6時至26日6時，偵獲共機71架次（逾越海峽中線並侵擾西南空域共47架次），共艦7艘次，創下共機在進入台海週遭空域活動最高架次記錄。軍友社榮譽理事長李棟樑今天率敬軍團前往北部偏遠單位敬軍慰問，感謝長期監控共軍機艦動態的官兵，克盡職責守護國家安全，在農曆春節前夕向堅守崗位的基層官兵提前賀節。

李棟樑是在海軍副司令王瑞麟中將、空軍副司令劉峯瑜中將、軍人之友社秘書長簡士偉及政戰局副局長張維新少將等人陪同下，前往慰問北部海、空軍部隊，除頒發慰問金外，也逐一頒贈慰問品給每位官兵，感謝他們衛國辛勞。

李棟樑逐一慰問官兵生活近況及需求，他說，因應中共敵情威脅，海軍及空軍扮演著重要情監偵的角色，必須24小時不停歇地監控敵情，守護家園的第一線，為了讓國人能安心渡過連續假期，官兵弟兄們堅守崗位、守護國土安全，默默為國付出，這種精神令人敬佩與感動。

此外，李棟樑特別關心單位生活設施，尤其官兵弟兄姐妹身處在高山偏遠地區，冬季氣溫嚴寒，再三叮嚀大家要隨時注意身體保健，並致贈每人2雙保暖襪。