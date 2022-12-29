財政部促參司公布今年到12月28日止，民間參與公共建設簽約件數114件，簽約金額2685億元，創歷史新高，其中促參案件76件、552億元；其他法令簽約案件38件、2133億元。展望2023年希望簽約金額可以達1000億元到1500億元，其中上半年就已經有24件、金額約400億元左右。

立法院已經三讀通過《促參法》修正並且經總統公布實施，促參司表示，因應修法作業將陸續公布3大子法，其中履約爭議進度最早，預計1月就可以預告，第1季末就可以發布實施；政府有償取得公共服務以及促參法施行細則則預計2月預告，施行細則又須經行政院通過，所以公布實施時間會較慢。

根據統計，今年到12月28日止，簽約件數114件、簽約金額達2685億元；其他法令簽約38件，金額2133億元，不僅簽約件數連續兩年破百，簽約金額更是創下歷史新高，顯見疫情逐漸解封後，民間投資量能愈顯充足。

今年的成績，中央部會中交通部以13件、簽約金額463億元，拿下部會的招商王；六都之中高雄市則以6件、簽約金額671億元拿下招商王；新竹縣則是44億元居縣市政府之冠，也是連續兩年居首。

展望2023年，目標簽約金額在1000億元到1500億元，其中上半年就可達400億元左右，最大案件為新北市板橋第二運動場，規模大約100億元，其他銀新未來城、台中巨蛋案、淡水第二漁港、嘉義綠能開發等都是超過50億元的案子；而超過10億元的案子，也有10多件。