根據《美麗島電子報》公布的最新總統大選民調，新北市長侯友宜以39.9%支持率居冠，副總統賴清德則以34.1%緊跟在後，台北市長柯文哲為12.7%。而若柯文哲不參選，侯友宜則以51.4％支持率大幅領先賴清德的35.7％。前民進黨立委沈富雄表示，若把民調還原成得票率，侯友宜已經過半了，所以民進黨要加油，要不然大勢恐怕去了一大半。

沈富雄29日在廣播節目《POP撞新聞》中表示，民進黨不只敗選檢討報告寫得不好，比如台南88槍也還沒有破案。民進黨立委林俊憲稱台南這個案子沒破，賴清德走不到2024年，這算是有反省能力的。

沈富雄認為，民進黨1年裡頭要V型反彈，就要全力朝目標前進。但若是黨內腐敗份子不敢清等等，要在1年裡頭完成V型反彈的可能性，恐怕不容易。

沈富雄指出，2024年有一個重點，前台北市長柯文哲消風了，這些票可能通通歸向侯友宜。2024就是侯友宜、賴清德對決，若把民調還原成得票率，侯友宜已經過半了，所以民進黨要加油，要不然大勢恐怕去了一大半。

沈富雄接著指出，賴清德當上民進黨主席能否大刀闊斧，就要看賴清德的膽識。而民進黨這份敗選檢討報告為賴清德多加了一層障礙，因此他要想辦法去跨過這障礙。