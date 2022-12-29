少女偶像團體SKE48Team S出身的女優三上悠亞，2015年從AV界出道，憑藉天使臉孔與魔鬼身材一炮而紅，名氣更勝女團時期，這些年無論人氣還是作品銷量都維持頂尖，因此被封為「國民AV女優」。近期三上悠亞到韓國拍攝時尚雜誌，拍攝中嘗試前衛妝容，讓她都直呼「這沒問題嗎？」

日本女優三上悠亞在國內外都擁有超高知名度，除了拍攝AV的本業，她還斜槓經營服飾品牌，也積極透過社群平台展現自己，開創YouTube頻道和粉絲分享自己的生活，昨（28日）三上悠亞上傳新影片「【衝撃】三上悠亜が韓国でメイクしてもらった結果（三上悠亞在韓國化妝的結果）」，曝光後就創下5千多萬的觀看次數，影片中她從日本飛往韓國，和當地的雜誌合作拍攝，三上悠亞當地店家展現語言天賦，展示了自己會的簡易韓語，三上悠亞透露坐計程車的時候還被司機認出，司機還誇讚她「做的好！」

雜誌拍攝工作中，韓國化妝師為三上悠亞選擇了銀紫色的煙燻眼妝，誇張的妝容與她平常的甜美風格形成強烈對比，她本人也略為擔心問陪同工作人員「這沒問題嗎」、「一點都不有趣」、「應該是極限的時尚吧」，隨後三上悠亞換了多套服裝，順利完成拍攝工作。

三上悠亞曬出拍攝雜誌的花絮影片（圖／ゆあちゃんねる! 三上悠亜オフィシャルYoutube ）

（來源／影片取自ゆあちゃんねる! 三上悠亜オフィシャルYouTube，如遭刪除請見諒。）

不少粉絲留言：「濃妝淡妝都很可愛~」、「和平常的打扮很不同，又酷又漂亮」，韓國網友也誇讚「妳說韓語的方式很可愛」、「哇三上悠亞來韓國了」。