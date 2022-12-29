桃園跨年晚會除將刮起「日韓」風有VIVIZ壓軸、「國民姐夫」AKIRA攜手放浪兄弟登台，還吹「魔獸」風，高鐵站前廣場預計30日上午9點開放進場，有粉絲遠從高雄集結要漏夜排隊守候，觀旅局提醒天冷要注重安全和保暖，也建議可到青埔附近住1至2晚，暢遊鄰近的華泰名品城、Xpark和橫山書法藝術館等打卡聖地。

桃園跨年晚會以「2023 SHOW TAOYUAN（秀桃園）」為主題，當晚7點在高鐵桃園站前廣場登場，陣容卡司堅強，除了有「偶像劇歌姬」丁噹、鼓鼓、吳卓源、白安等，還有EXILE放浪兄弟AKIRA、韓國女團「VIVIZ」跨海演出，桃園永豐雲豹當家中鋒「魔獸」霍華德，也將與市長張善政同台陪現場民眾倒數、迎接新年，市府也將抽出2名幸運兒登台與霍華德互動，觀旅局預估將湧入逾10萬人，已有許多粉絲來電詢問開放時間，打算包遊覽車提前到場「卡位」。

觀旅局指出，桃園高鐵站前廣場位於A18高鐵桃園站，可以透過機場捷運及市內公車，順遊同樣位於A18的華泰名品城及Xpark、A17的橫山書法藝術館、A19的環球購物中心。觀旅局也建議可以在桃園住1、2晚，趁元旦連假安排一場2天1夜或3天2夜的小旅行。

喜歡體驗文化之美的民眾，可以參訪帶有客家文化的平鎮乙未保台紀念公園、新屋范姜古厝、永安海螺文化體驗園區、石滬故事館，或者帶有異域文化風情的忠貞新村文化園區。喜歡海線風光的民眾，可以到大園竹圍漁港及許厝港濕地、觀音白沙岬燈塔及草漯沙丘地質公園等，看過電視劇《神之鄉》的民眾，也可以到大溪打卡踩點。桃園新總圖等新景點更值得一探，歡迎民眾白天玩桃園、晚上來跨年。