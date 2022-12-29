明年春節連假長達10天，桃園市政府交通局公告，春節期間與往年相同，全市路邊停車、部分路外停車場不收費，但紅、黃線不開放停車，提醒民眾切勿違規停車，以免過年吃紅單，壞了興致；另外，計程車也將從小年夜前1天起至年假結束，每趟加價50元。

農曆春節連假從明年1月20日至29日長達10天，交通局已公告，春節期間全市路邊共2萬5449個停車格都不收費，部分路外停車場也不收費。交通局進一步解釋，只要是委由停車收費開單員收費的路外停車場，如大溪月眉停車場、平鎮區公所外停車場、龍潭區舊鄉代會等停車場，也於春節期間暫停收費，所有停車收費單據截止日若為春節期間，寬限繳費期限至明年2月8日。公有及民間經營路外停車場仍照常收費。

寒假期間也取消59所學校周邊、共490個停車格禁停時段，計費方式比照一般車格，但開學後恢復正常，將另行公告。交通局停車管理工程科長魏光譽提醒，春節期間紅、黃線路段不開放停車，民眾報案檢舉、警方取締違規也24小時不打烊，提醒民眾切勿任意停車而吃上紅單。

計程車年節加價收費部分，也將提前從1月19日零時起至29日晚間24時止，除核定收費方式，每趟次加價50元；桃園國際機場排班計程車按趟次計費，每趟次加價100元；YouBike微笑單車春節期間不打烊，20小時提供租賃服務。春節期間相關交通資訊、疏運措施及電話服務管道等可下載「桃園輕鬆GO」手機APP或上交通局官網查詢。