市長張善政「國中小學生免費營養午餐」將在明年2月13日開學日開始實施。(蔡依珍攝)

明起就是元旦3天連假，2023年桃園市政府也祭出許多新制，市長張善政「國中小學生免費營養午餐」則在2月13日開學日開始實施，另外像是健康幸福家庭計畫取消「婚後」規定、原住民考證照獎金提高1000至3000元，將於1月1日開始實施，市府新聞處也會推出圖卡公告周知。

為全面照顧公私立各國中小學生健康，提供營養安心的午餐食材，桃園市預計111學年度下學期，也就是明年2月13日開學日起，開始實施「公私立國中小學生免費營養午餐」政策，公立國中小學生上課日期間，依各校目前午餐收費足額補助從35至45元不等，私立國中小學生補助上限每人每餐45元，減輕家長負擔。

教育局預估，原僅針對弱勢學生編列免費營養午餐，經費約2億元，擴大到公私立所有國中小學生，約需增加14億元，總計16億，可嘉惠19萬5000餘名公私立國中小學生，強調3章1Q安心午餐食材原則不變，把關食材來源與品質，讓學生吃得安心，家長放心。

因應少子女化趨勢，桃園市也推出孕前健康檢查，但過去限定「婚後孕前」，新年起也取消「婚後」規定，只要本人或配偶設籍桃園且尚未生育者，都能提出申請，終生限一次，歡迎提早受檢。

為獎勵原住民取得技術士證照，桃園市原民局也提高獎勵金，取得甲級技術士證者維持6萬元，取得乙級技術士證從1萬元提高到1萬3000元，丙級技術士證從5000元提高到6000元。

另外，桃園市公園場地使用費及保證金收費基準，由「人數規模」計算變更為「使用時段」計算。桃園區殯葬服務中心遺體瞻視及行政相驗登記作業，由櫃台辦理改由冷凍庫辦公室受理，希望更加便民。