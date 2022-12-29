即日起，桃園遠東百貨B1樓層異國食品館開始販售2023年年節禮盒，購買兩件以上可享95折優惠(特定商品除外)。 (遠百提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園遠百歲末酬賓檔期於12月31日(六)至1月18日(三)正式登場，1月4日(三)起開放福袋預購外，遠百APP會員百貨服飾當日單筆滿5000送500，保健器材當日單筆滿5000送500，大家電當日單筆滿10000送1000，再聯手12大銀行單筆分6期刷5000送200，鎖定新年換機潮推出11大銀行數位3C(APPLE／MUJI)單筆分6期刷滿10000送500，最高享5％回饋。此外，HAPPY GO卡友於12月31日(日)起全館單筆消費滿100元以上即可至11樓客服中心兌換鴻兔大展紅包束(6入)，限量900份，送完為止。

引頸期盼的桃園遠百鴻兔大展好運福袋! 1月4日(三)至1月21日(六)17：00止，憑HAPPY GO卡及全館當日單筆消費滿1000元發票或載具明細及1000元現金，即可購買福袋1份，每個福袋可獲1000元遠百商品券及100元紅利券基本獎項（限量888份，每人限購一份，售完為止），今年將廣受顧客喜愛的夯品納入獎項，首獎祭出價值8.88萬的Johnson好風光按摩椅，貳獎為價值3.8萬元的遠東百貨商品券，參獎為價值3.49萬元的Iphone 14 Pro 128G(金色)，肆獎為價值3.29萬元的LG 27型Stanby ME閨蜜機，伍獎為價值2.79萬元的APPLE iPad PRO 11吋 128GB(太空灰)。

2023年公益首發，桃園遠百與桃園市社會局合作推出年菜禮盒認購活動，邀請民眾於12月31日(六)至1月16日(一)期間，於B1樓異國食品館認助任一年菜禮盒，每認助一個禮盒即可獲一張HAPPY GO點數50點兌換券，依此類推，認助越多送越多點數，活動期間募集的年菜將全數捐贈至桃市社會局媒介之公益團體，一起為獨居長輩加菜，度過溫暖春節。