在台電工作的人夫與妻子育有1子，然而他卻與外包商女子交往，甚至還互傳曖昧訊息，2人甚至出遊、摩鐵過夜發生性行為，其妻子某日返家後，當場發現該女子下半身僅穿內褲躲床邊，氣得離婚並對女子求償50萬精神撫慰金，對此，女子喊冤認為人夫謊稱已離婚，又摘下婚戒取得信任，才會同意交往；法院認定女子侵害配偶權，應賠償30萬元，可上訴。

依據判決書記載，黃姓人妻與丈夫2人在106年10月結婚，並婚後育有1子女，5年來2人互相扶持感情好，但是去年3月間，丈夫卻與外包商黃女產生情愫並開始交往，2人還在line對話中調情，並且接送黃女上下班，且在車內約會、親密擁抱，或是趁她去旅遊、回娘家時，和黃女2人去外縣市遊玩，並在飯店過夜等不當交往行為。

直到去年6月，黃女臨時返家要拿東西時，赫然發現賴女下班身只穿著內褲躲在床邊，經她詢問之後，才得知丈夫與賴女已發展成情侶關係，交往數個月，她在悲痛又氣憤之下，6天後與丈夫簽字離婚，且短短2個月內暴瘦6公斤，氣得再向賴女提告，求償精神撫慰金60萬元。

台電外包商的賴女喊冤，109年時與在台電公司上班的人夫因業務往來認識，並在去年1月時，人夫向她透露與妻子感情不好，2人正在談離婚，並刻意摘除左手無名指婚戒，且又在去年3月欺騙她已與妻子離婚，但因為2人還有孩子，所以妻子與孩子先暫時住在家裡。

賴女還表示去年2月間，人夫向她表達有意交往，縱使人夫表示已離婚，但她因黃女還與兒子同住在一起而猶豫，不過在隔月人夫向她表示不願意和黃女同住在一起，還稱黃女已搬走，再次試探交往意向，直到4月她才同意2人交往，且5月時人夫謊稱黃女與兒子已搬走，且她到人夫家中也只看到只有男性物品，因此相信2人已分居，2個月後人夫再邀約她到家中討論2人關係要如何繼續發展，後來才被黃女返家後遇見，再從黃女口中得知2人根本沒離婚。

新北地院審理，賴女與人夫有婚姻期間，發展成男女交往關係，且曾在摩鐵發生2次性行為，也在人夫住家發生1次性行為，卻否認有侵害配偶權行為，另外，賴女雖然被人夫隱瞞婚姻狀況，但僅人夫片面之詞以及摘掉戒指判斷相信離婚，而未從人夫身分證配偶欄查證，因登記離婚其為空白記載。

法官認定，賴女在人夫還存有婚姻狀態中，明知對方仍有配偶，竟與人夫發展成情侶關係，並共同出遊發生性行為，顯然已非婚姻關係外男女正當往來應有分際之交往行為，逾越社會一般通念下配偶所能容忍之範圍，侵害黃女配偶權，黃女求償精神慰撫金60萬元，尚屬過高，賴女應賠償黃女30萬元，可上訴。