總統蔡英文宣布兵役延長至1年後，國防預算也成為近日熱議話題，針對有網友說應該要佔3％才合理，媒體人「逆風的烏鴉」指出，早在大概10年前蘇貞昌當民進黨主席的時候，就提出過軍費需佔GDP 3％的主張；這數字也不是民進黨發明的，而是美國對台灣的要求。但如果台灣的軍費增加到GDP的3％，將會是21個完全民主國家軍費佔GDP比例最高的一個，軍費總額約得增加到7500億，他不禁大酸「當看門狗還要自己買骨頭」。

逆風的烏鴉表示，這個要求合不合理？他找到一篇上報之前公布的「斯德哥爾摩國際和平研究所」對2021年世界各國軍費所佔該國GDP的排名。在這個排名裡，台灣是第56名，佔比是1.74％，和中國大陸一致。顯然，這數字和美國要求的3％有一大段差距，「似乎」有增加的空間。

但事實上，這個排名是低估的。從數字來看，這個表裡列的仍然只有年度預算，沒有特別預算。「假設」在加進特別預算後，佔比可以超過GDP的2％，但低於明年的2.4％，那排名將升到30到40名左右。那如果是增加到3％呢？排名就會超過新加坡，和那米比亞相當，高居全世界第20名。

逆風的烏鴉表示，應該很多人覺得，以台海現狀，20名應該「還好」吧？但可以再進一步比較排名在台灣前面的這些國家。如果從民國主國家的分類看，除了台灣的其他國家只有5個國家分類在「部分民主」內，其餘都是民主指數偏低的國家。而在這個民主國家分類裡，台灣是被分到「完全民主」的國家裡。

這是什麼意思？就是說如果台灣的軍費增加到GDP的3％，那麼將會是21個「完全民主國家」軍費佔GDP比例最高的一個。如果加上「部分民主國家」，那麼在74個民主國家裡，台灣的軍費佔GDP比例，將高居第6。

應該又有人會說，台灣有重大軍事威脅，所以情況不一樣啊。但全世界「有重大軍事威脅」的國家只有台灣嗎？逆風的烏鴉提醒，大家熟知有軍事衝突威脅，且軍費佔GDP3％以下的國家，大家比較熟知的就有土耳其、塞浦路斯、芬蘭、塞爾維亞、波蘭、伊拉克、伊朗、印度、南韓。台灣有軍事衝突機會特別大？別鬧了。

另外再從預算數字上看，逆風的烏鴉昨天有貼個表，明年的國防年度預算是4151億，這個數字，約佔GDP的1.7％左右。國防部發布過新聞稿，如果加上特別預算，2023年的軍費總額大約是5800億，佔GDP約2.4％。

烏鴉強調，也就是說，如果要把軍費增加到GDP的3％以上，軍費總額大約得增加到7500億。若只算年度預算，還得增加3300多億；如加上特別預算，也得增加1700億。結論還是一樣：真的只是「還好」而已嗎？他標註酸「當看門狗還要自己買骨頭、美國發大財」。