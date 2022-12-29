台鐵發生死傷事故 苑裡-通霄雙向列車延誤 21:072022/12/29 中時新聞網 吳長諭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台鐵晚間傳出死傷事故。（示意圖／報系資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台鐵官網指出，受死傷事故影響，自20:05起苑裡=通霄間路線暫時無法通行，南下/北上列車有延誤情形，20:55已恢復通行。 哪家銀行APP最好用？ 網點名這家真的爛：氣到剪卡 台中公車遭爆違規慣犯！粉專「檢舉過2次」 搶快轉彎影片曝光 台中公車輾斃母嬰 台北司機念「8字咒語」 真相她感動：謝謝你 #台鐵 #死傷事故 #苑裡 #通霄 #延誤 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 國3通霄段「6車撞一團」釀1傷 全線封閉近1小時 13:082022/12/20 社會 元旦連假東部返鄉人潮多 台鐵第二波加班車增6列次 16:502022/12/21 生活 遺失物送指定車站不再免費 台鐵年後收費34元起 13:062022/12/24 生活 台鐵花東線玉里─富里段 恢復營運 04:102022/12/28 地方新聞 過年10天連假 雙鐵車票開賣首日售出近百萬張 11:242022/12/21 生活 台鐵工會痛斥交通部「鴨霸」 強行公告台鐵公司化子法 09:212022/12/20 生活 不滿台鐵公司化子法工會醞釀罷工 勞長：依法要進行罷工投票 15:502022/12/22 生活 推動台鐵直達車 謝國樑、蔡適應允通力合作 11:182022/12/29 政治 台東玉里─富里搶通 台鐵局長搭乘體驗 04:102022/12/29 地方新聞 台鐵產工：雖爭到留才津貼 台鐵仍是國營事業最低薪 15:062022/12/29 政治 中斷百日台鐵花東線復通 台東跨年迎曙光更便利 17:452022/12/28 生活 35元起跳 台鐵要收遺失物運費 04:102022/12/25 生活新聞 國中生吵架找校外人士助陣 言語霸凌、打頭還拍影片 警逮5人 16:372022/12/22 社會 新秀姑巒溪橋修復完成！ 台鐵花東線明全線恢復通車 13:272022/12/27 生活 她被怪男搭訕見「口袋一包疑藏槍」 嚇壞 警盤查慘挨告 15:562022/12/19 社會 會面商討台鐵基隆-南港直達車 謝國樑對蔡適應撤告 23:532022/12/28 政治 台鐵南港之心公辦都更案登場 台銀籌組潤泰新210億聯貸 04:102022/12/26 金融．稅務 台鐵工會 擬春節罷工 04:102022/12/21 財經要聞 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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