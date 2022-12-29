宋逸民主理的藝起發光因指出小甜甜的私生活有狀況，被一堆前教友爆料強迫捐獻、做太魯閣出軌案的假見證、洗腦藝人等，最近一名前女教友Debbie，在節目中分享去藝起發光的經驗，不但被強迫請假參加教會、假哭，還被要求給1、2萬奉獻金，若不給就會被酸小氣、難怪職涯沒突破等。

Debbie在節目《這!不是新聞》透露去過藝起發光兩次，第一次結束後，就被熱烈地邀約下次的活動，但她是護理師，較難臨時請假、每周去一次，對方聽完變臉，生氣地說：「要請個假沒有那麼難吧？如果你有心的話，就可以排開一切的時間來參加，為什麼有那麼多藉口。」

第二次聚會結束後，Debbie拿到奉獻袋，被要求捐1、2萬，但她表示護理師的薪水平平，還要給家裡孝親費，因此婉拒捐錢，未料遭對方批評：「你不可以那麼小氣，你奉獻錢給家裡有什麼用？不如奉獻給教會」甚至狂酸：「你就是因為沒有奉獻給教會，你的事業、工作才會不上不下。」

至於教會裡的活動，Debbie直呼：「我覺得很假，他們很像演一齣戲，叫大家等一下要盡量的哭出來，如果你哭不出來，你要閉上眼睛，裝作很痛苦的樣子，開拍前還CUE你要拍了，如果拍得不好，不好意思，我們再重來一次」讓她大呼超誇張，「我覺得滿邪門的，很像直銷的感覺。」