由於東北季風持續影響，明（30）日迎風面的桃園以北、東半部及恆春半島降雨機率仍高，北部及東北部整天感受濕涼；氣象局表示，周六（31日）東北季風影響及水氣增加，下周日（1月1日）東北季風會稍微減弱，北部、東北部氣溫稍回溫，不過下周二（3日）會再度增強。

氣象局指出，明天迎風面的桃園以北、東半部及恆春半島降雨機率仍高，其中基隆北海岸、東北部地區及大台北山區下雨時間較長，有局部大雨發生的機率，新竹以南則為多雲到晴的天氣。

氣象局分析明日降水分布。（翻攝自氣象局）

溫度方面，清晨各地低溫約15至18度，局部地區有來到12、13度的低溫；北部及東北部整天感受濕涼，白天高溫17、18度，其他地區高溫約22至26度，感受溫暖舒適。

氣象局說明，周六東北季風影響及水氣增加，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，尤其基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有雨，並有局部大雨發生的機率，西半部山區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲。

氣象局說明跨年連假天氣變化。（翻攝自報天氣 - 中央氣象局臉書）

下周日、下周一（2日）東北季風稍減弱，北部及東北部氣溫稍回升，各地早晚仍涼；桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，尤其基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有雨，並有局部較大雨勢發生的機率，其他地區為多雲；1日中部以北山區亦有零星短暫雨。

下周二（3日）東北季風增強，下周三（4日）東北季風影響，北部及東北部天氣轉涼，其他地區早晚亦涼；桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

下周四（5日）東北季風稍減弱，北部及東北部氣溫稍回升，各地早晚仍涼；大台北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。6日至8日東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。