女星小甜甜（張可昀）在退出男星宋逸民的教會，遭指控私生活有狀況後，又驚傳她被先生家暴，教會卻阻止她驗傷；女星林利霏在第一時間就替小甜甜澄清她私生活很簡單，今（29日）得知宋逸民妻陳維齡表示「只打一次沒關係」，讓她怒發文砲轟，也釣出多名藝人力挺。

小甜甜一名閨密在臉書爆料，提及與她認識至今，剛好都懷孕，因此常常互相打氣和分享寶寶滿月喜悅等，但她透露小甜甜曾訴苦，「坐月子期間，爸爸（小甜甜先生）在月子中心一直打遊戲，完全不顧老婆，連孩子爆哭都不急」；還指出小甜甜被先生家暴時，都在保護小孩，但卻被陳維齡質問為何告自己先生，「他才打妳一次啊！他又沒有打妳第二次！！！」

小甜甜一名閨密跳出來爆料，小甜甜遭家暴卻被教會阻止驗傷，宋逸民妻陳維齡還表示「只打一次沒關係」。（圖／摘自臉書）

而林利霏看到小甜甜另一名閨密的爆料，也痛心發文「家暴零容忍」，更隔空質疑陳維齡的話，「什麼叫做只打一次沒關係、是你的女兒你會這麼說嗎」；男星金剛也跳出來回應，「原來有這種說法，那不知道我們可不可以試看看也打對方一次？反正『只打一次沒關係』」；阿BEN和徐小可則無奈說，「可能喊口號喊習慣了」。

對於遭到家暴一事，小甜甜經紀人只低調表示，「感謝關心，目前我們都不再回應了，感謝」。

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