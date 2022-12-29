女星小甜甜（張可昀）在退出男星宋逸民的教會，遭指控私生活有狀況後，又驚傳她被先生家暴，教會卻阻止她驗傷；女星林利霏在第一時間就替小甜甜澄清她私生活很簡單，今（29日）得知宋逸民妻陳維齡表示「只打一次沒關係」，讓她怒發文砲轟，也釣出多名藝人力挺。
小甜甜一名閨密在臉書爆料，提及與她認識至今，剛好都懷孕，因此常常互相打氣和分享寶寶滿月喜悅等，但她透露小甜甜曾訴苦，「坐月子期間，爸爸（小甜甜先生）在月子中心一直打遊戲，完全不顧老婆，連孩子爆哭都不急」；還指出小甜甜被先生家暴時，都在保護小孩，但卻被陳維齡質問為何告自己先生，「他才打妳一次啊！他又沒有打妳第二次！！！」
而林利霏看到小甜甜另一名閨密的爆料，也痛心發文「家暴零容忍」，更隔空質疑陳維齡的話，「什麼叫做只打一次沒關係、是你的女兒你會這麼說嗎」；男星金剛也跳出來回應，「原來有這種說法，那不知道我們可不可以試看看也打對方一次？反正『只打一次沒關係』」；阿BEN和徐小可則無奈說，「可能喊口號喊習慣了」。
對於遭到家暴一事，小甜甜經紀人只低調表示，「感謝關心，目前我們都不再回應了，感謝」。
★《中時新聞網》關心您，有家暴事件請撥打113保護專線。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。