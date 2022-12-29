竹北高中今年創校31年，84歲的知名書畫家趙明在30年前無意間看見遠方還在興建的校園，正好手頭有畫具，當下便寫生完成一幅水彩畫「興建中的竹北高中」，多年後得知學校以創校31年，主動表達希望贈與該幅作品供學校留念，29日上午舉辦捐贈典禮，雙方牽起這份長達30年、跨越時空的緣分。

趙明繪畫師承馬白水大師，擅長書法、水墨四君子及水彩寫生，為著名書畫藝術家。趙明在中學時從大陸逃難來台，一生顛沛流離，直至中年才苦盡甘來，卻仍保繪畫的熱情與執著。此次贈畫機緣來自教授的學生為竹北高中家長，閒聊中得知學校創校31年，遂想起多年前曾意外提筆畫下興建中的竹北高中水彩畫。

趙明回憶起作畫緣由，當時在竹北國小上完書法課，看見遠處竹北高中校園正在建築施工，情景饒富趣味，剛好當日攜帶著寫生用具，當下便臨場寫生取景，畫出一幅動人心弦的畫作。得知竹北高中創校邁入31年，翻箱倒櫃找出此幅畫作。趙明表示，當年畫框曾遭蛀蟲啃食，本欲捨棄，幸運的是水彩圖畫紙尚保存良好，透過畫作祝福竹北高中生日快樂。

校長陳瑞榮表示，感謝趙明先生捐贈1幅31年前的畫作給學校留存，回顧31年的發展，竹北高中在5名歷任校長以及全體師生耕耘灌溉下，將繼續成長茁壯，發展至今全校共計58班，分別為普通高中42班，資訊科3班、商經科3班、體育班3班、舞蹈班3班、門市服務科3班，資源班1班，盼後續發展勢將如鷹展翅，創造嶄新高峰。