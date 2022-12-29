中央流行疫情指揮中心近日發文地方政府及醫事團體，明年1月15日起將取消確診居家照護個案管理，引發基層醫師反彈。中華民國醫師公會全聯會今天發布聲明指出，確診者關懷服務可視為住院隔離治療的延伸，面對第三波Omicron疫情將至，不宜忽視年長者、洗腎、慢性病等高風險性病人的需求而貿然修訂，建議指揮中心重新溝通討論，以維護民眾生命健康。

醫師公會全聯會今天晚間發布聲明指出，自COVID-19疫情發生以來，全國醫療院所及醫療人員全力配合政府及指揮中心的各項防疫政策，今年4月台灣本土COVID-19疫情大爆發迄今，基層診所承擔大量確診個案居家照護，且在醫院及基層診所分流分級合作下，穩定台灣醫療量能，守住全民生命健康。

醫師公會全聯會透過聲明表示，現值國內冬季流感高峰期、春節假期大量人口移動，中國大陸近期爆發大量確診，有可能產生更危險的變異病毒株，且中國大陸宣布防疫政策將大幅解封，加以指揮中心預估國內第三波疫情將來臨，於此關鍵時刻，不宜貿然修訂COVID-19確診個案居家照護相關醫療照護費用給付標準，以免影響對民眾照護品質，並造成防疫破口社會動盪不安。

醫師公會全聯會理事長周慶明強調，輕症確診者居家照護由醫療機構主動聯關懷確診者，即時提供醫療詢及照護，在傳染染病防治業務上，可視為確診者住院隔離治療的延伸；雖然新冠肺炎已趨流感化，然而對於年長者、洗腎、慢性病等高風險性病人，倘於過年期間沒有居家照護，且各醫院人力單薄的情況下，恐癱痪各大醫院急診，恐影響對民眾照護的品質。

醫師公會全聯會認為，COVID-19疫情已進入第三年，台灣的防疫成果得來不易，現階段面臨春節期間人力短缺及大陸疫情可能帶來的影響，在疫情的最後一哩路，本會強烈建議，不宜修訂COVID-19確診個案居家照護給付標準，應由政府編列特別公務預算支應對確診個案之相關醫療照護費用，以守護民眾的健康。