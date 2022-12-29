中央銀行29日公布今年第三季本國銀行營運績效季報，40家土洋銀行稅前盈餘合計2,998.4億元，與去年同期2,709.4億元，較上年同期增加289億元、或10.67％，創歷年同期新高；其中單是利息淨收益一項，前三季累計高達4,492億元，年增16.5％、季增甚至高達55.6％，反映出全球升息讓資金部位豐厚的銀行業，利息收入挹注甚多。

以40家銀行的主要財務和營運比率來看，今年前九月的年率化平均權益為9.52％，資產報酬率0.64％，較前季分別為8.7％、0.59％，亦呈現增長。

就40家銀行的每一銀行員平均貢獻度來看，第三季為200.7萬元，由第二季年成長2.53％，進一步呈現季增長4.2％，排除2家政策銀行：輸出入銀行及全國農業金庫，第一名是上海商銀的553.5萬元，第二名是兆豐銀行的366.3萬元，中信銀行以348萬元拿下第三名。

據央行統計，本季不僅前三名的排序和上一季有所變動，上季排名第二的台北富邦銀行以316.4萬元，本季僅位於第四；前十名銀行中，就屬兆豐銀季增最顯著，而台北富邦銀季減最大。每一銀行員平均貢獻度有達到200萬元的銀行家數增加至22家，曾在去年拿下第一名的京城銀行，本季為191.4萬元，未能進入200萬俱樂部。