俄烏戰爭已悄悄邁入第11個月，這樁悲慘是淚是血，剩沒幾天將毫不留情地續寫篇章，進入嶄新的一年。關於明年戰事會走上談判桌、僵持不下，抑或悲慘的走向2024年，BBC請來幾位軍事專家分析發展，提出了5大發展走向。

■俄軍春季攻勢將是關鍵

英國艾希特大學戰研所副主任克拉克（Michael Clarke）認為，那些覬覦在歐亞大草原入侵另一國家的偉大領導人，都注定要熬過冬季，像拿破崙、希特勒和史達林，當時不得不讓軍隊前進。現在，俄國總統普丁的軍隊敗退，眼前課題還有挺過寒冬，以等待春天到來發動新一波攻擊。

烏軍在頓巴斯地區城市克雷明納(Kreminna)與斯瓦托韋(Svatove)屢獲進展，正是因為這樣，基輔不輕言停止，隨著刻松的收復，烏克蘭的進攻可能會在西南部暫停。

俄軍在明年春天的進攻將成為2023年的關鍵因素，早前普丁承認，約有5萬新兵加入前線，另有25萬正在受訓中，他不會結束。除了繼續戰鬥，短暫且不穩定的停火是另一種的指望。

■烏克蘭將贏回疆土

烏克蘭最遲應會在2023的春天完全收復領地，科學家皮翁特科夫斯基（Andrei Piontkovsky）分析其中包含兩項關鍵因素。一、該國軍隊和民族士氣是歷史上從未見得的；二、多年來俄國獨裁政權下，西方終於意識到其對歷史的嚴重性，決定硬起來；然而，澤倫斯基的勝利時間點取決於北約何時提供可以改變遊戲規則的武器，像是坦克、遠程飛彈等。

■戰爭看不到盡頭

倫敦國王學院戰爭研究所教授贊切塔（Barbara Zanchetta）表示，普丁誤判西方世界會袖手旁觀，也輕視烏克蘭對戰爭的應變能力，事實證明，人民的求生慾望及毅力令人嘆為觀止。加上談判的前景沒有太光彩，至少一方必須做出改變和退讓，不過目前並無任何徵兆，最後演變成一場曠日廢時、沒有盡頭的衝突。

過去因「誤判」而結束戰爭的例子像是美國越戰、阿富汗戰爭，最終這些國家國內政治局勢皆出現變化，一旦俄國無可避免地發生了，普丁政權垮台不管是否「光榮」，都成了唯一的選項。上述情形可能只出現在，西方未來面臨更多壓力時，仍堅定支持烏克蘭。

■只有俄羅斯失敗的選項，沒其他

現階段大部分的氣勢回到烏克蘭這方，前美駐歐洲陸軍總司令霍奇斯（Ben Hodges）肯定道：「他們(烏)將贏得勝利!」進一步補充，進入冬天的戰爭發展緩慢，烏克蘭的軍備多來自英、加、德等國家，比起俄軍更有能耐堅持到最後。

除了歷史的應證，戰爭考驗意志和後勤能力，還有一點可以從俄軍撤退刻松時得到結論。首先是烏克蘭全體人民、士兵的決心，克宮對這事相當丟臉，最後是烏軍因此掌握優勢，如今所有進入克里米亞的途徑都已在烏克蘭武器系統的射程之內。

■戰爭維持現狀

已非談論戰爭何時結束，而是它將如何結束，雙方各自都希望能在下個階段實現理想目標。俄軍30萬名動員士兵中只有一半在打仗，其餘那些，連同從刻松撤退的，給了俄羅斯發動攻擊的機會，並繼續佔領頓巴斯地區，但不太可能取得進展。

軍事專家根德爾曼（David Gendelman）分析，俄軍可能延續目前戰略，在狹窄的方向緩慢前進並壓制烏軍，像是應用在巴赫穆特（Bakhmut）、阿夫迪夫卡（Avdiivka）等地，然後持續打擊敵軍的能源設施，完成這場消耗戰。

烏克蘭自俄軍撤離刻松時迎來一次重大成功，對他們而言，現在最具戰略意義的莫過於南部地區，這也是俄軍加強防守梅利托波爾的原因。不過烏克蘭還有另一個選擇，是位於盧甘斯克地區城市斯瓦托韋，只要守住那裡，影響遍及整個俄軍北翼。