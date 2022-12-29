總統蔡英文宣布義務役恢復1年期，從2024年1月1日起施行。傳出有軍方官員稱，陸軍將在明（2023）年底成立4個守備旅，1年役期役男負責守備國家重要基礎設施，其中包含「護國神山」台積電的廠區。前民進黨立委沈富雄表示，用4個旅來保護電廠，油庫，甚至守台積電，這個政策就是「瞎」。

沈富雄今（29日）在廣播節目《POP撞新聞》中表示，在大原則、大邏輯、大環境之下，總統蔡英文講的是傳統、古老的口號，恐怕不堪一擊，像烏克蘭的例子，就把它推翻掉了，其實他們明明知道這是一帖苦藥，所以他們要裝著這是應該的事情。

沈富雄指出，有人說義務役是要守備，「守備」這兩字大家誤會了，大家覺得是守沒有攻，備則是以備不時之需，也就是認為志願役是作戰、義務役是守備，好像會比較安全。他直指，其實錯了，退役將軍就講誤會了，志願役是第二線，義務役才是第一線，家長想到這一點，會很緊張。另外，現在又加了一個「3+1」，就是念完學位也當完兵；他認為，這會很忙。

主持人表示，「3+1」政策很瞎。沈富雄則點出，更瞎的是，傳陸軍要設4個旅，去保護我們的電廠和油庫，還有去守台積電。讓他不禁反問，「台積電要你守嗎？」因為對岸不會打台積電，更何況即使打也是用飛彈，守在台積電有用嗎？他更語帶開玩笑地建議，乾脆再加一個守故宮，他自告奮勇去守故宮，因守故宮最接近市中心，可以去泡妞 ，而且沒有危險 ，因為對岸絕對不會打故宮。