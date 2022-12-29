潘怡良設計師以針織的元素征戰國內外時裝週，有著針織女王的稱號。（Up直播提供）

坐擁百萬粉絲的人氣主播許薇安，身著潘怡良高級訂製服。（Up直播提供）

Up直播日前才大動作歡慶成立6周年，舉辦一系列的加碼活動，近日也帶來跨界驚喜，與國際享譽盛名的針織女王「潘怡良 GLOIA PAN」合作，推出2023年聯名時尚年曆，由14位當紅主播身著潘怡良的高級訂製服，詮釋出時尚的萬種風情，一推出便造成粉絲瘋搶，限量1000本，還未發行就預購一空，可見主播與時尚教母的驚人影響力，本次推出的年曆也是直播產業與時尚圈的首度結合，順利開出紅盤後，未來也將規劃更多元的跨界合作。

Up直播近年來鎖定豐富直播內容與主播多元發展為首要目標，當中囊括職籃、職棒啦啦隊和模特兒群，讓粉絲們能更近距離的了解女神們私下生活最真實的一面，給大家對於運動和模特兒產業能有更多的了解，這次跨界合作推出的「Up直播x潘怡良2023時尚年曆」，也讓原本較為冰冷神秘的時尚圈，透過主播們不同風格的詮釋，變的更平易近人，當中也囊括了不少人氣網紅，在IG上擁有百萬粉絲的國光女神許薇安，便身著潘怡良的黑色蕾絲高級訂製禮服，展現典雅與霸氣並存的女王風範。

而Lala蘇心甯、優菈、寧寧及荷娜等人氣直播主，也紛紛展現魅力，身著潘怡良2023年最新發表的春夏高級訂製服，有別於一般時尚模特兒，呈現多元的個人特質，由於本次推出的時尚年曆實在太過限量，在不少社群論壇上還出現了跪求年曆的求購文，在尚未發行時就造成網友討論，開出跨界合作的紅盤後，對此Up直播也表示：「本次的合作就是希望主播們能透過潘老師的服飾展現出自信，並鼓勵有夢的年輕朋友們都能勇敢去追。」未來也期盼能與潘怡良老師展開更多元的合作類型，將時尚融入你我的生活當中。

潘怡良老師的服飾風格向來極具個人特色，征戰國內外各大時裝週，有著針織女王的稱號，是少數以針織發展為主的服裝設計師，著重服飾質感與設計性兼具，原創的設計中融入典雅、簡約和高質感風格，非常受到時尚圈歡迎，2023年春夏服飾主題概念也突破以往，以「邂逅未來三部曲」為概念，分成 科技未來、展望未來和領頭未來3部分，在10月份的臺北時裝週上便備受關注。