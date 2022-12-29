林書豪今（29日）宣佈離開廣州龍獅隊，提前結束CBA賽季，雖然還未透露下一步動態，但會不會來台灣打球，也成為外界討論焦點，PLG聯盟執行長黑人陳建州則在林書豪貼文下留言，讓球迷都興奮直呼「台灣歡迎加入」。

林書豪本季轉戰廣州龍獅隊雖沒受重用，但他仍感激教練團隊和隊友們還有球迷，而廣州龍獅的微博在他宣布離隊後，也發文表示「感謝書豪！願你繼續書寫精采的未來！你的敬業精神和職業態度會繼續幫助我們前進！」

陳建州在林書豪宣布離開CBA的貼文下留言。(圖／取自林書豪IG)

而之前不斷傳出PLG的高雄鋼鐵人有意網羅林書豪，雖然遭到球團否認，但PLG執行長陳建州也在林書豪貼文下留言「辛苦了！祝福一切安好，先好好休息一下，相信上帝一定會為你做出最好的安排！」讓球迷都興奮不已。

「黑哥，直接招募了啦」、「趕緊把豪哥帶去台灣聯賽」、「暗示了」，還有人對林書豪喊話「你是鋼鐵人最後的希望了」，更有球迷興奮表示「台灣歡迎加入」、「快回來台灣～要去看」。而目前林書豪會先回美國灣區調整一段時間，再跟家人決定自己的下一步。