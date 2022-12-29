總統蔡英文27日開記者會宣布兵役延長至1年，但回答媒體提問時卻支支吾吾，不時發出「呃...」的語助詞，被國民黨台北市議員徐巧芯以「ㄜㄜㄜ」狂酸，自立晚報更以「身體明顯出現狀況」形容。名嘴黃揚明今(29日)則在《盧秀芳辣晚報》節目指出，蔡英文腦內有個篩選機制，對熟的問題可以答一大篇，說穿了兵役問題她不熟。這場記者會跟林智堅辯解論文記者會很像，林智堅讀稿，然後鄭運鵬出來簡報，如出一轍。

自立晚報以「身體明顯出現狀況」下標題，稱蔡英文「幾次記不清楚媒體發問內容，不是答非所問就是語意不清，內容空洞，似乎專注力下降」、「顯得倦怠，精神不濟，予人恍神感覺」。

「這標題下得不好啦，你不能說身體明顯出狀況，要說回答問題的口條明顯不順暢。」黃揚明表示，像前總統陳水扁、馬英九是定期公布他們的身體檢查報告，而蔡總統最近一次是2017年，也就是她第一次健康檢查，之後有做健康檢查，但不對外公布。

黃揚明說，只有兩種可能，就是妳不想讓人家知道妳的身體狀況，另外一個就是有問題，妳不能公開！過去都有學者倡議，總統的身體狀況因為攸關國安。這場記者會也就讓我們理解說，為什麼總統700多天不願意接受聯訪了。

「就是因為，難看吶，難看吶！」黃揚明指出，就是在不讀稿的狀況下，妳的思路，妳回答問題的口條，完全不是一個正常人的狀態。她在回答問題的部分謹慎過度，倒不是說她的心智狀況有什麼問題。主持人盧秀芳指出，名嘴謝寒冰就曾印象超深刻，你問她什麼問題，她都句點你，但只有問「總統妳的貓跟狗好嗎？」她可以答一大篇。

黃揚明強調，她是腦內自己有一個篩選機制，就「這個問題我不熟」，說穿了，兵役問題她不熟，包括兵役、民防、預算，這些相關細節，她只能從唸過的稿裡去搜尋一些字彙。90分鐘的記者會，一開始是蔡英文讀稿，接下來是國防部副部長的簡報。

「大家有沒有印象？林智堅的記者會，林智堅先讀稿，後面鄭運鵬出來簡報，如出一轍嘛！」黃揚明直批，所以她根本對這些政策...「這些都是下面提出來的政策，我根本不熟！」