上櫃公司的高端科技和其母公司基亞公司，爆發內線交易、非常規交易等案，士林地檢署比對金管會提供交易分析意見書等事證後，檢察官為了查明涉嫌人是否知悉及傳遞消息管道以及釐清交易細節，保全相關事證，29日指揮調查局台北市調查處搜索基亞公司及相關犯罪嫌疑住居所共16處，約談基亞公司董事長張世忠等18人，陸續移送士檢複訊，檢察官漏夜偵訊中。

2021年6月間，士林地檢署成立專案小組，由重大經濟組全力偵辦，期間傳出解盲成功，菲律賓、馬來西亞、印尼衛生單位，與高端接洽疫苗臨床試驗，股價起伏高低起伏，一度翻漲數倍，案間高檢署發交調查，由主任檢察官率2名檢察官深入調查，同時洽詢金管會、證券櫃買賣中心提供相關資料。

經調查發現，高端公司自2020年2月至2021年7月間，陸續公告利多及利空重大訊息前，疑有內線交易嫌情，經專案小組長期過濾投資人交易資料，並透過資金清查等偵辦作為，抽絲剝繭後發現有內部人涉嫌洩漏消息予親友購買高端公司股票，因偵辦時機已成熟，故與母公司基亞公司所涉案件併同偵辦。

士檢表示，櫃買中心1年多來多次提供資料，但檢察官並不滿意，近日依檢察官設定的時段，提供交易分析報告後，深入研析歷次重大消息及對應的消息明確時點，以及各該時段的異常交易投資人，並函衛福部等機關調查相關審查參與人員及任務編組人員等資料，將一併調查衛福部內部人員是否涉案。