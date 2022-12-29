YouTuber奎丁(Zamy／王乙晴)有著美豔外型及32E性感身材，在學生時期被封為「輔大豪乳女神」，憑著豪邁、不做作風格，在IG有68萬人追蹤，YouTuber時常以拍攝實驗等內容為主；近日奎丁飛到泰國度假，她曬出火辣美照，卻被網友發現身後還有1亮點。

奎丁今（29日）在社群平台發文：「天氣超好，又超好玩的一天，來泰國避冬是對的」，她換上深綠色洋裝現身當地夜店，深V剪裁露出大片雪白肌膚，傲人上圍呼之欲出，胸前掛著英文字母Z的項鍊，渾身散發著女神氣場，不過網友卻注意到奎丁身後有1亮點，她背後入鏡的客人美背全空，只看到穿著短裙，不少網友驚呼：「後面沒穿衣服！？」、「右後那個」、「後面上空背包包嗎？」、「後面的姑娘超好看」、「右後方的人看起來沒穿衣服」。

奎丁分享去泰國旅遊的美照。（圖／奎丁Instagram）

大多數網友仍讚嘆奎丁美貌：「辣！真的辣，誰娶到，誰賺到」、「我的天啊寶貝超美」、「這麼香是可以的嗎」、「一定要辣麼正！？比正方形還要正」、「這衣服超正點」、「太美！我戀愛」、「喔喔喔我還以為是外國辣妹」、「又是妳超辣的一天」。

奎丁近日在影片中透露搬新工作室，特地請來阿達（昌璟翔）一起開箱公司環境，工作室相當寬敞，有分辦公區、拍攝區、用餐區，還有儲藏室放攝影器材，沙發區光是電動沙發椅就上萬，還有大螢幕電視可供使用，讓阿達直呼：「根本已經可以當招待所，這邊再一個超大的方桌，上面放威士忌跟一些公杯」，奎丁最後揭露自己工作室所有裝潢、設施都是靠贊助，沒花任何錢。