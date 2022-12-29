距離跨年剩下不到50個小時，不少人也都已經規劃好當天行程慶祝。一名首度踏上台灣土地的台大僑生就詢問，校內有哪個地方適合獨自一人跨年，未料底下有同學歪樓回「有朋友叫跨年，一個人叫熬夜」，讓全場笑翻。

一名台大男學生在《Dcard》台灣大學版PO文發問「台大哪裡適合一個人跨年」，他表示自己是第一次在台灣跨年，所以特別想看101煙火秀，但又不想去現場人擠人，因此詢問同學們，校內哪個地方最適合看煙火秀。

文章PO出吸引不少台大學生回答：「研究院路四段，風景不錯」、「土研樓頂」、「長興BOT天台」、「長興宿舍旁停車場或是靠近停車場那裡的曬衣場」、「我打算去台大正門口對面的摩斯看」，但也有許多人勸阻原PO：「別傻了，台大每年都在逆風處，你只會看到一堆煙硝」、「別人看101是煙火，從台大看像森林大火」、「認真說，被窩是最好選擇」。

還有人神回「有朋友叫跨年，一個人叫熬夜」，笑翻全場：「那跨年夜還要趕專題的又叫什麼」、「當然是大學生啊」。