總統蔡英文27日召開記者會宣布，從2024年元旦開始，要將義務役恢復成一年，適用對象為2005年1月1日後出生役男，但許多人還是搞不清楚，網路上也出現要不要「補當兵」的疑問。國防部今（29）日晚間在臉書撰文釋疑，義務役服役期限是由出生年次做分別，只要記好分水嶺就能清楚自己要當多久的兵。

由於蔡英文甫宣布義務役恢復成一年，許多役男跟家長還是霧煞煞，國防部近期也經常收到粉絲私訊詢問，「服完4個月常備兵役軍事訓練役期後，還要再補服8個月役期嗎？」國防部對此提出解答，「不用！」

國防部指出，役男服役之役別是以出生年次為區分，83年1月1日至93年12月31日出生的役男維持4個月軍事訓練；而94年1月1日以後出生的役男就變成徵集1年期義務役。國防部強調，依兵役法，只要役男完成兵役義務後，即納入後備役列管至除役，沒有補服役期的問題。

網友們看到國防部的解釋，表示「後續應該民眾會有不同的問題，謝謝公開解答說明」、「不一樣的役別，所以是恢復義務役，不是恢復成一年」、「簡單來說就是94年1月1日以後生的衰洨」、「以後會被94年次之後的年輕人嗆，我當一年你才四個月。」