據中新社報導，針對當前大陸是否低估新冠死亡人數，陸國家衛生健康委員會新冠疫情應對領導小組專家組組長梁萬年今天（29日）在北京接受媒體採訪時表示，從公共衛生角度來看，在疫情流行和快速傳播期，很難準確判斷有多少病死率、死亡率，只有疫情週期過去後，才能比較精準地判斷，現階段應把防重症、防病亡放在優先位置。

大陸多個省市的新冠疫情從12月初開始快速傳播，導致老人和患有基礎疾病的民眾大量死亡，停放在醫院太平間和殯儀館裡等待火化的遺體大排長龍。但這一現象和官方每天通報的新冠死亡數字有如天壤之別，令民眾懷疑官方「蓋牌」。

大陸疾控中心流行病學首席專家吳尊友進一步指出，在公眾衛生領域有一種計算方法叫「超額死亡」，能評估可能造成的低估。2020年新冠疫情發生後，大陸疾控中心團隊很快對新冠流行可能造成的「超額死亡」進行了分析，並公開發表結果。關於這一波疫情可能引起的「超額死亡」，該團隊已經在做相關工作，之後會陸續向大家提供。

談及大陸是否會調整新冠死亡病例判定標準，大陸國家衛健委醫政司司長焦雅輝表示，全球現在對新冠死亡的判定標準主要分為兩大類，一是感染新冠病毒後核酸陽性，由新冠病毒引發呼吸衰竭，直接導致死亡，判定為新冠死亡，二是感染後28天以內全口徑的死亡都計入新冠死亡。中國從2020年以來，一直採取第一類死亡判定標準。

焦雅輝表示，大陸一直堅持實事求是、公開透明的原則公開死亡和重症病例信息，未來將繼續秉持這一原則。大陸之前公佈的死亡病例既有因為新冠死亡的，也有感染新冠病毒後因基礎疾病死亡的病例，大陸自始至終堅持科學的死亡病例判定標準，而且也是同國際接軌的死亡病例判定標準。

隨著大規模核酸檢測取消，大陸是否低估當前新冠死亡人數？梁萬年表示，在疫情流行和快速傳播期，很難準確判斷有多少病死率、死亡率。從公共衛生角度來看，只有疫情週期過去後，才能比較精准地判斷真正的病死率和死亡率大小，判斷一場疫情對人群的危害，特別是對生命安全和健康的危害，其中死亡是一個重要指標，陸專家團隊和大陸政府一直高度重視。

梁萬年說，「現階段應該把防重症、防病亡作為優先，這也是防控策略重點調整的體現，把防死亡放在一個非常優先的位置。」

焦雅輝說，無論是哪種病原體引起的重症，一方面要求醫院堅持全力以赴救治，降重症、降病亡，另一方面，一旦發生死亡病例，如果是新冠死亡病例，仍會按照法律規定如實公開，如果沒有經過核酸檢測，會在大陸疾控中心的死亡原因報告系統進行報告。