玉女明星葉歡出道41年，演藝版圖橫跨影歌視，曾入圍三金（金鐘獎、金曲獎、金馬獎），更憑《誰在秋天撿到我的心》榮獲金曲最佳單曲歌唱錄影帶獎。前陣子才現身診所保養的她，最近又在高鐵站被捕獲，照片曝光後，引起熱議。

男星陳謙文近日在臉書PO與葉歡的合照，興奮地寫道：「好久沒見到歡姊，我們總是可以在趕活動時，在高鐵站不期而遇。」兩人6年前在電視劇《春花望露》飾演母子，陳謙文至今仍稱呼葉歡「媽媽」，透露兩人重逢前，還想著太久沒看到母親，想不到下秒就遇見，他笑說：「我想這應該就是緣分吧，還是心想事成？而且我們也不約而同搭配了服裝，真的太神了。」最後，他把葉歡的金曲改成「放你的真心在我的手心」，表達對前輩的敬愛。

照片中，葉歡將瀏海梳到後面，露出飽滿的額頭，皮膚白皙、光滑，細框眼鏡下還有一雙炯炯有神的眼睛。服裝部分，葉歡穿著白毛衣、血紅外套，繫著圖騰圍巾，與陳謙文的穿著相仿，合照時，她脫下口罩對鏡頭露齒微笑，58歲的狀態極佳。

許多網友紛紛留言：「（葉歡）完全沒變呀」、「歡姐真的很年輕和都沒變，還是很有氣質」、「媽媽總是這麼漂亮，皮膚真好好年輕耶，真是羨慕」、「歡姐好像越來越年輕」、「真想要聽王傑與葉歡再合體唱：你是我胸口永遠的痛」、「也太神奇了，這樣也能遇到」、「希望你們再有緣分一起拍戲」。