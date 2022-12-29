民進黨中常會針對敗選提出「2022年九合一大選暨修憲複決公投檢討報告」專案報告。台灣民意基金會董事長游盈隆對此表示，完全沒有虛心誠懇檢討。他甚至指出，總統蔡英文能從德川家康的「顰像」學到什麼嗎？但從選後種種跡象來看，民進黨當權派是死不悔改的，要他們從德川家康的「顰像」得到任何啟發，是不切實際的。他甚至認為，民進黨8年政權保衛戰打得贏嗎？「這是很大的疑問」。

游盈隆29日在臉書貼文舉例表示，1572年12月22日「三方原之戰」，後代史家如此形容為「德川家康一生中最慘烈的敗仗」。相傳德川家康逃回家，驚魂甫定後，馬上叫畫師來畫下他自己狼狽不堪慘狀，後人稱之為「顰像」，藉以提醒自己的莽撞，日後不要再犯相同的錯誤，並激勵自己努力雪恥。而這樣的舉動，讓天下人看到家康不凡的胸襟與氣度。30年後，他終於得到天下。

游盈隆指出，民進黨12月27日開中常會，提出一份2022敗選檢討報告，果然如先前所預料，全文避重就輕、東拉西扯、草草了事，完全沒有搔到癢處，完全沒有虛心誠懇檢討。難怪這一份敗選檢討報告出來之後，社會負評如潮，大都認為選前選後民進黨當權派還是一個樣，不覺得自己有錯。

游盈隆接著指出，從選後種種跡象看來，以蔡英文為核心的民進黨當權派是死不悔改的，要他們從德川家康的「顰像」得到任何啟發，是不切實際的，也太高估他們了。如此一來，即將到來的2024總統與國會大選要怎麼選下去？8年政權保衛戰打得贏嗎？是很大的疑問。