台灣日前才被美國有線電視新聞網（CNN）封為行人地獄，沒想到近日台中、台北接連發生兩起公車撞人事件，台中悲劇更是釀成母嬰雙亡。有在日台人透露，許多人以為日本人素質好、交通狀況才好，不過「日本人素質真的沒有比台灣人好到哪去」，而是因為駕駛教育嚴格、考照制度極難、駕照取消制度、法規嚴格，再配合道路改善、停止線斑馬線退縮、行車道路縮限等，水準才能高出台灣許多。

在日本持有金色證照（5年內無事故、無違規扣點）的原PO在PTT發文表示，其實日本人也有腳踏車亂停、鬼切、逆向、闖紅燈等亂象，鬧區上地上一堆煙蒂要請人取締，「單就這兩塊來說，日本人素質絕對沒有比台灣好，甚至台灣鬧區遠比新宿乾淨，腳踏車白目也比日本少」，但日本人開車素質高，關鍵1個因素就是法規。

原PO提到，在日本拿到駕照前，跟警察上課時都會學到，「日本是徹底執行，大車撞人、撞腳踏車一定是大車的錯」，什麼死角、A柱都沒關係，甚至有實例是駕駛撞死睡在安全島上的醉漢，就算拿出各種行車紀錄、事證，還是因為「應注意而未注意」被判撞人致死，法官認為如果注意不到死角而肇事，那麼行車時隨時可能衝出來、看不到的行人，是不是也有理由可以撞他們？

除了駕駛教育嚴格、考照制度極難、駕照取消制度以外，日本駕駛法規也很嚴格，像是酒駕連坐法就是讓酒駕沒有任何僥倖空間，然後再配合道路改善、停止線斑馬線退縮、行車道路縮限等，讓一般人行車的水準相當高。

職業駕駛方面，則是因為「求人方式和法規就不是同等級的」，日本招不到合格司機就會縮減班次，而非要求司機多開車、超時開車，「白話一句，就是人家寧可開天窗也不要濫竽充數」；同樣是到站下車，日本會嚴格落實行進間不得走動，在台灣卻會被司機催促快點下車。