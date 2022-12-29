士林地檢署今偵辦高端、基亞公司股票涉內線交易、非常規交易等案，法務部調查局台北市調查處搜索，約談基亞董事長張世忠等人；基亞晚間緊急發重訊表示，配合法務部調查局進行相關調查，並強調「公司營運正常，對財務業務並無重大影響」。

因涉內線交易、同樣遭檢調搜索調查的高端也發澄清稿，坦言有兩名竹北工廠非主管職的基層員工，因個人股票交易情形，可能違反證交法而接受檢調約談，而檢調搜索地點均為員工的私人住所，強調與高端無關。

高端也對員工約談狀況進行最新情況了解，高端表示，目前得知兩名同事均已經檢察官諭知無保請回。

2021年6月間，士林地檢署成立專案小組，由重大經濟組全力偵辦，期間傳出解盲成功，菲律賓、馬來西亞、印尼衛生單位，與高端接洽疫苗臨床試驗，股價起伏高低起伏，一度翻漲數倍，案間高檢署發交調查，由主任檢察官率2名檢察官深入調查，同時洽詢金管會、證券櫃買賣中心提供相關資料。

經調查發現，高端公司自2020年2月至2021年7月間，陸續公告利多及利空重大訊息前，疑有內線交易嫌情，經專案小組長期過濾投資人交易資料，並透過資金清查等偵辦作為，抽絲剝繭後發現有內部人涉嫌洩漏消息予親友購買高端公司股票，因偵辦時機已成熟，故與母公司基亞公司所涉案件併同偵辦。

士檢表示，櫃買中心1年多來多次提供資料，但檢察官並不滿意，近日依檢察官設定的時段，提供交易分析報告後，深入研析歷次重大消息及對應的消息明確時點，以及各該時段的異常交易投資人，並函衛福部等機關調查相關審查參與人員及任務編組人員等資料，將一併調查衛福部內部人員是否涉案，董事長張世忠也被列為被告偵訊中。